Сбербанк рекордно подорожал

Акции крупнейшего российского финансового конгломерата обновили исторический максимум. Акции Сбербанка в ходе торгов на Московской бирже достигли 245,85 рубля за акцию. Об этом свидетельствуют данные торгов на российской площадке.

Зафиксированный минимум в ходе торгов — 240 рублей за акцию. В общей сложности в ходе торгов было проведено более 51 тысячи сделок с ценными бумагами Сбербанка, объем торгов превысил 40,5 миллиона бумаг. Привилегированные акции Сбербанка также установили рекорд, достигнув 204,99 рубля за акцию. Капитализация компании достигла 5,5 триллиона рублей.

14 января Сбербанк отчитался о рекордной прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). По итогам 2017 года крупнейший банк России заработал 674 миллиарда рублей. Сбербанк в последние годы ведет последовательную работу по сокращению издержек. Так, 15 января, стало известно, что в 2017 году банк оптимизировал работу своих отделений, закрыв по России 700 офисов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!