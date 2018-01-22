ГЧП помогло аэропорту «Норильск» успешно пройти острую фазу реконструкции

Аэропорт «Норильск» успешно прошел острую фазу реконструкции, когда из-за ремонта взлетно-посадочной полосы летом 2017 года северный город мог принимать только самолеты малой авиации. В этом году таких ограничений не будет — рабочий участок полосы стал длиннее, и большие лайнеры смогут летать в Норильск. Об этом было объявлено сегодня в ходе совещания оперативного штаба при правительстве Красноярского края по решению вопросов, возникающих в ходе реконструкции аэропорта.

Работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы были разделены на три строительных сезона, чтобы не допустить полного прекращения полетов. В 2016–2017 годах в аэропорту Норильска были успешно завершены первый и второй этапы реконструкции ВПП. Третий этап пройдет с 3 июня по 22 сентября 2018 года, сообщил сегодня исполняющий обязанности зампредседателя правительства Красноярского края Юрий Лапшин. По его словам, строителям необходимо будет полностью завершить реконструкцию ВПП, выполнить комплекс работ, связанных со светосигнальным оборудованием, а также работы по ремонту гражданского перрона для обслуживания воздушных судов. Завершать ремонт гражданского перрона подрядчик будет уже в следующем году, но эти работы не повлияют на привычное расписание полетов.

Как подчеркнул Юрий Лапшин, первые два этап реконструкции аэропорта прошли успешно. «Это стало возможным благодаря частно-государственному партнерству», — подчеркнул в свою очередь старший вице-президент — руководитель блока сбыта, коммерции и логистики «Норникеля» Сергей Батехин. Он напомнил, что партнерство между государством и компанией позволило избежать вынужденного закрытия аэропорта на период реконструкции.

Летом 2018 года рейсы на норильском направлении будут прямыми и беспосадочными. Исключением станет рейс из Норильска в Москву, который будет выполняться при условии промежуточной посадки в Новом Уренгое для дозаправки. Дозаправка будет производиться в минимальные сроки и пассажирам не придется покидать самолет.

«Перевозки будут осуществляться теми типами воздушных судов, к которым жители Норильска привыкли — комфортабельными самолетами типа Boeing 737-800», — отметил Юрий Лапшин. «Ограничений по количеству мест в текущем году не будет. Билеты уже в свободной продаже, то есть всех желающих авиакомпании в этом году перевезут», — подчеркнул чиновник. «В процессе реализации этой модели перевозок возможны промежуточные посадки без замены борта для технического обслуживания — при осуществлении рейсов из Норильска в Москву. Но мы считаем, что дискомфорта [для пассажиров] это не повлечет. В целом авиакомпании и аэропорт будут работать в таком же режиме, как и во время первого этапа реконструкции», — сказал Юрий Лапшин.

О рейсах, которые будут осуществляться в период третьего этапа работ на ВПП, рассказал Сергей Батехи. По его словам, регулярные рейсы в Москву и Красноярск будет выполнять авиакомпания NordStar (входит в группу компаний «Норникель»). «По остальным направлениям будут осуществляться чартерные рейсы. В том числе чартерами будут доставлять детей в Анапу и другие города [в рамках летней оздоровительной кампании]. Кроме того, авиакомпания S7 будет осуществлять рейсы в Новосибирск"», — сказал он.

Реконструкция аэропорта «Алыкель» ведется в рамках соглашения между Росавиацией и «Норникелем». Из федерального бюджета на выполнение работ выделено 9 миллиардов рублей в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы РФ (2010–2020 годах)». «Норникель», которому принадлежит комплекс зданий и сооружений аэропорта, участвует в финансировании работ, направляя на эти цели более 3,5 миллиарда рублей.