Реконструкция аэропорта Норильска продолжится без ограничений в продаже билетов

Третий завершающий этап реконструкции аэропорта Норильска начнется в июне 2018 года и завершиться в сентябре, сообщили ТАСС в администрации Таймырского муниципального района.
«Каких-либо ограничений по продаже билетов, лимитирования не будет, как не будет и волн продажи», — отметили там.
В нынешнем году на период работы на взлетно-посадочной полосе было перевезено 105 тысяч пассажиров, тогда как в предыдущие годы — 120-130 тысяч.
Авиакомпания NordStar летом 2018 года будет выполнять рейсы между Норильском и Красноярском шесть раз в неделю, кроме воскресенья (по два раза в день), а также обеспечит прямое авиасообщение между Норильском и Москвой (три рейса в день).
Стоимость билетов фиксирована, перелет из столицы в Норильск и обратно обойдется в 18,74 тысяч рублей (в одну сторону). До краевого центра — Красноярска — 11,77 тысяч рублей.
Также перевозкой пассажиров летом будущего года, по направлению Норильск — Новосибирск, планирует заняться авиакомпания S7.
Реконструкция аэропорта ведется в теплое время года, начиная с 2016 года: 9,6 миллиардов рублей на реализацию этого проекта выделено из госбюджета, еще 3 миллиарда заплатила компания «Норникель».
Норильск является самым северным городом, в котором проживает более 100 тысяч человек. Попасть сюда можно только на самолете или морем.