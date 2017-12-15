Реконструкция аэропорта Норильска продолжится без ограничений в продаже билетов

Третий завершающий этап реконструкции аэропорта Норильска начнется в июне 2018 года и завершиться в сентябре, сообщили ТАСС в администрации Таймырского муниципального района.

«Каких-либо ограничений по продаже билетов, лимитирования не будет, как не будет и волн продажи», — отметили там.

В нынешнем году на период работы на взлетно-посадочной полосе было перевезено 105 тысяч пассажиров, тогда как в предыдущие годы — 120-130 тысяч.

Авиакомпания NordStar летом 2018 года будет выполнять рейсы между Норильском и Красноярском шесть раз в неделю, кроме воскресенья (по два раза в день), а также обеспечит прямое авиасообщение между Норильском и Москвой (три рейса в день).

Стоимость билетов фиксирована, перелет из столицы в Норильск и обратно обойдется в 18,74 тысяч рублей (в одну сторону). До краевого центра — Красноярска — 11,77 тысяч рублей.

Также перевозкой пассажиров летом будущего года, по направлению Норильск — Новосибирск, планирует заняться авиакомпания S7.

Реконструкция аэропорта ведется в теплое время года, начиная с 2016 года: 9,6 миллиардов рублей на реализацию этого проекта выделено из госбюджета, еще 3 миллиарда заплатила компания «Норникель».

Норильск является самым северным городом, в котором проживает более 100 тысяч человек. Попасть сюда можно только на самолете или морем.

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