Второй этап реконструкции норильского аэропорта завершится к середине сентября

Реконструкция норильского аэропорта «Алыкель» завершится 15 сентября 2018 года. А в настоящее время в главной воздушной гавани Таймыра завершается второй этап реконструкции. Об этом в среду, 30 августа, сообщает пресс-служба компании «Норникель».

Все работы выполняются строго по графику и полностью соответствуют заданным качественным характеристикам, отмечают в компании. В течение двух недель будет завершена реконструкция 1020-метрового участка взлетно-посадочной полосы (ВПП). В прошлом году аналогичные работы были выполнена на 720-метровом участке ВВП. Таким образом, на третьем этапе реконструкции останется привести в порядок 1080 метров взлетно-посадочной полосы.

К середине сентября представители Ростехнадзора и Росавиации должны принять в эксплуатацию реконструированный этим летом участок ВПП. После этого аэропорт «Алыкель» приступит к работе в штатном режиме и сможет принимать пассажирские и грузовые авиалайнеры типа Boeing. Ну а пока связь Таймыра с «большой землей» обеспечивают самолеты малой авиации.

Финансирование ведется в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)», 9,6 миллиарда рублей на ее реализацию направил федеральный бюджет, 3 млрд рублей — «Норникель».