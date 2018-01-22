Раскрыты данные о боевых успехах турок в Сирии

Турецкие вооруженные силы за последние 48 часов продвинулись на 7,5 километра от границы в направлении сирийского города Африн. Об этом в понедельник, 22 января, сообщает телеканал Haberturk.

По его сведениям, изначально в Анкаре рассчитывали достичь этой цели лишь на четвертый день военной кампании. Отмечается, что военные вошли в 69 сел и деревень, находившихся под контролем сирийских курдов.

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Турецкие силы полностью освободили 11 сел, а также взяли три стратегические высоты. В настоящее время в операции на сирийской территории принимают участие две тысячи турецких военных, к ним в ближайшее время должны присоединиться еще около тысячи солдат. Всего в кампании задействованы 6,5 тысячи солдат и офицеров.

В районе Африна под руководством турецкого Генштаба 20 января стартовала военная операция против курдских ополченцев, которых Анкара считает террористами. В качестве сухопутных сил задействованы отряды сирийской оппозиции. Также применяется боевая авиация.

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