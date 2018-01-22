Кремль отреагировал на вторжение турок в Сирию

В Кремле следят за действиями турецких военных в сирийском Африне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 22 января.

«Мы самым внимательным образом наблюдаем за ходом операции, российские представители находятся в контакте как с сирийским руководством, так и с турецким руководством, в том числе и по этому вопросу», — сказал Песков.

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Он подчеркнул, что Москва по-прежнему считает основополагающим принцип территориальной целостности Сирии. «Безусловно, внимательно наблюдаем за гуманитарными аспектами, которые связаны с происходящим сейчас в районе Африна», — добавил пресс-секретарь.

Накануне сообщалось, что в Сирию вошли турецкие танки. Анкара официально объявила о начале операции в Сирии 20 января. Танковые подразделения Вооруженных сил Турции поддерживают наступление лояльных Анкаре вооруженных отрядов на позиции курдов в районе Африна.

Дамаск осуждает действия турецкой стороны. В МИД Арабской Республики заявили, что действия Турции являются очередным шагом в посягательстве на суверенитет Сирии.

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