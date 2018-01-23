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Раскрыты причины роста цен на бензин

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Налоги занимают 65 процентов в конечной цене одного литра бензина в России. Об этом во вторник, 23 января, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Разработанные Минфином изменения в Налоговый кодекс привели к росту ставок акцизов с 1 января на бензин класса 5 на 6,4 процента, на дизельное топливо всех классов — на 8,4 процента. С 1 июля акцизы увеличатся, соответственно на 6 и 7,7 процента, отметила ФАС. В 2019-2020 годах сборы вырастут еще на 3,4-3,6 процента в год.

Также за последние три года существенно поднялся налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ): с 2015 года — на 55,4 процента, с 2016-го — на 11,8, с 2017 года — на 7,2. С 1 января 2018-го произошло аналогичное прошлогоднему повышение НДПИ.

Помимо этого, антимонопольная служба перечислила факторы, влияющие на стоимость бензина. Среди них рост сезонного спроса на нефтепродукты, увеличение отраслевых издержек, ремонты нефтеперерабатывающих заводов, динамика производства нефтепродуктов и прочее.

В ноябре 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому акцизы на бензин в 2018-2022 годах будут проиндексированы.

По данным Росстата, за прошлый год бензин подорожал на 7,3 процента, что почти втрое выше официально объявленной инфляции в 2,5 процента.

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