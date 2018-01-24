В сети нашли любовный роман Саддама Хусейна «Забиба и король»

В сети нашли любовный роман, написанный бывшим президентом Ирака Саддамом Хусейном. Об этом в среду, 24 января, сообщает Buisiness Insider.

Книга называется «Забиба и король». Текст в переводе на английский язык доступен для покупки на Amazon.

Роман написан в 2000 году и насчитывает 160 страниц. Жанр произведения обозначают как «аллегорическая любовная история». Действие разворачивается несколько тысяч лет назад.

Отмечается, что главный герой, король, символизирует самого Хусейна. По сюжету, каждую ночь к нему приходит деревенская девушка Забиба, и персонажи ведут беседы о религии, национализме и воле народа.

Изначально роман был опубликован анонимно, но позднее эксперты приписали его диктатору. По версии ЦРУ, книга написана писателями-призраками под детальной редактурой Хусейна.

Летом 2016-го сообщалось, что в Великобритании решили издать повесть, написанную бывшим президентом Ирака. Книгу описывают как смесь «Игры престолов» и «Карточного домика». В ней рассказывается о народе, жившем на берегах Евфрата полторы тысячи лет назад и вынужденном бороться с иноземными захватчиками.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!