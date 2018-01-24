Предложена лавандовая и зеленая основа под макияж

Французская косметическая компания Clarins выпустила линию средств для коррекции цвета лица и недостатков кожи SOS Primer. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в среду, 24 января.

В линию вошли шесть вариантов основы под макияж, в том числе белый (для выравнивания тона), зеленый (для скрытия покраснений), лавандовый (для нейтрализации желтого оттенка кожи), коралловый (для маскировки пигментных пятен), розовый (освежающий цвет лица) и персиковый (скрывает темные круги, сосуды и следы акне).

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Компания Clarins основана в 1954 году, ее штаб-квартира располагается в Нейи-сюр-Сене. Среди новинок марки — средства ухода за мужской кожей: сыворотка Defatigant Yeux& и восстанавливающий гель Gel Revitalisant с экстрактом бизонника, гимнемы и ягод годжи. По словам представителей бренда, специальная тонизирующая формула поможет устранить первые признаки старения.

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