Самая толстая супермодель подписала контракт и заплакала от счастья

Американская модель plus-size Эшли Грэм, которая считается самой полной супермоделью, подписала первый контракт с производителем косметики Revlon. Об этом сообщает Fashionista.

«Исторически так сложилось, что полным девушкам никогда не предлагали сотрудничать с компаниями по производству косметики. Это новая ступень, потому что ранее такого не случалось. Я счастлива, я даже плакала», — поделилась Грэм. Она стала лицом линии «Живая смелость».

В своем Instagram-аккаунте она также поделилась новостью.

19 января сообщалось, что Грэм снялась в фотосессии топлес и головном уборе монахини. На снимке 30-летняя девушка с ярким макияжем придерживает грудь, а на ее голове — апостольник. Головной убор и серьги для съемки предоставил бренд Gucci. Автором снимков стал популярный американский фотограф Бен Хассетт.

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