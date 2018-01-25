Стали известны дата и место бесплатной раздачи «мартенсов»

Британская обувная марка Dr. Martens и японский бренд уличной одежды A Bathing Ape (известный также как BAPE) раздадут бесплатно ботинки из своей совместной коллекции. Об этом сообщает HypeBeast.

Подарок смогут получить 80 человек, которые первыми придут к временному бутику. Он откроется 26 января в лондонском районе Камден-Лок и будет оборудован внутри традиционного для британской столицы красного двухэтажного автобуса.

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В совместную коллекцию вошли кожаные ботинки бордового и черного цветов с тремя и восемью люверсами. Обувь отделана тиснением под камуфляж и украшена логотипом A Bathing Ape — изображением головы обезьяны в затемненных очках. В линейке также представлены футболки, рубашки и мужские сумки-tote. В продажу вещи поступят 27 января в интернет-магазине Dr. Martens и в бутиках BAPE.

Dr. Martens — обувной бренд британской компании AirWair Ltd. Изначально она специализировалась на выпуске обуви для солдат и шахтеров. Для прочности в носок ботинок вставлялся стальной стакан. Позднее эта модель стала популярна среди артистов и представителей субкультур.

Бренд BAPE (сокращение от полного названия A Bathing Ape, «Купающаяся обезьяна») был основан в Токио в 1993 году дизайнером и диджеем Ниго. В Японии A Bathing Ape принадлежат 19 магазинов. Бренд часто выпускает совместные коллекции с другими марками, а также дизайнерами и музыкантами. В частности, выходили коллаборации с Pepsi, Coca-Cola, Comme des Garçons, Supreme и Casio, а также с рэперами Фарреллом Уильямсом, Канье Уэстом и Beastie Boys.

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