Девушки назвали самый ненадежный способ защититься от домогательств

Пост девушки в Twitter о приставаниях незнакомого мужчины побудил пользовательниц платформы вспомнить случаи самых навязчивых знакомств, когда никакие слова не помогали пресечь домогательства. На вирусный пост девушки по имени Амна (Amna) обратило внимание издание The Independent.

Автору поста попытались навязать знакомство в кафе. Девушка сидела в одиночестве и читала книгу, в это время незнакомец предложил угостить ее напитком. После вежливого отказа он сделал это вновь, тогда она сказала, что ждет бойфренда. Парня это не остановило, и он поинтересовался, неужели бойфренд запрещает ей иметь друзей.

От навязчивых вопросов Амну спасла незнакомая посетительница заведения: сделав вид, что они подруги, она прервала приставания.

Твит получил большой резонанс. Им поделились больше 100 тысяч микроблогеров, под ним оставили сотни комментариев и полмиллиона лайков.

В комментариях девушки делились странными историями из жизни: все сходились в том, что обычное «нет», как правило, не воспринимается мужчинами как искренний отказ. Некоторые писали, что многие случаи имели счастливый исход, потому что на помощь приходили девушки.

«Во Флоренции во время учебы за границей я в клубе потеряла компанию своих друзей. Один парень схватил меня, чтобы танцевать со мной, и все, что мне нужно было сделать, чтобы спастись, — это посмотреть на случайную девушку. Она подошла и начала взволнованно кричать, как будто мы были давно разлученными лучшими друзьями, вытащила меня из плохой ситуации. Женщины поймут», — написала одна из пользовательниц.

Другая вспомнила, как к ней приставал пожилой мужчина. Она работала в модном универмаге и не могла грубо ответить потенциальному клиенту. От его внимания ее тоже спасла женщина: «К счастью, леди пришла "за помощью". Когда она заплатила за свои вещи, то сказала: "Вы выглядели так, как будто вас нужно было спасти!"»

К дискуссии подключились мужчины. Они обратили внимание на то, что и мужчины помогают женщинам избежать домогательств со стороны навязчивых незнакомцев.

«Какой-то чувак однажды в поезде приставал к девушке, которая была одна, поэтому мой брат притворился ее мужем, и парень ушел. 10 лет спустя он действительно стал ее мужем», — заключает житель Нью-Йорка Джемиэль Приджен (Jamiel Pridgen).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!