Таджикам посоветовали воздержаться от поездок в Россию во время ЧМ

Министерство труда Таджикистана рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в российские города во время Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом пишет «Sputnik Таджикистан» со ссылкой на сообщение министерства.

Иностранцы во время турнира обязаны встать на миграционный учет в течение суток с момента прибытия в Россию. То же самое касается граждан, приехавших на временное, постоянное жительство или трудовую миграцию.

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«Меры безопасности в российских городах на время чемпионата мира будут усилены, и даже мелкие правонарушения могут стать причиной принятия серьезных мер в отношении нарушителей», — объяснили в министерстве труда. Поэтому гражданам Таджикистана советуют воздержаться от посещения городов-организаторов ЧМ с 25 мая по 25 июля 2018 года.

В октябре 2017 года египетским болельщикам, собирающимся приехать на турнир, посоветовали беречь кошельки от русских женщин. По мнению журналистов Youm7, россиянки очень любят деньги.

Мундиаль-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Таджикистана участие в турнире не принимает.

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