Антироссийские санкции в Германии сравнили с мертвой лошадью

Премьер-министры сразу двух немецких земель выступили за поэтапную отмену санкций против России, навязанных Евросоюзом. Об этом сообщает издание Suddeutsche Wirtschafts Nachrichten.

Глава кабинета министров Тюрингии Бодо Рамелов сравнил антироссийские санкции с «мертвой лошадью, на которой никуда не уедешь». По его словам, проблема на Украине не решится с помощью «символической политики», за которую приходится расплачиваться немецким предприятиям.

Одновременно против санкций высказался и премьер-министр Саксонии-Анхальт Рейнер Хазелхофф.

В начале января министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявлял, что продолжительное перемирие в Донбассе может привести к снятию санкций. «Если Российская Федерация готова обеспечить длительное перемирие в зоне конфликта, то она должна что-то за это получить», — отмечал Габриэль.

Санкции против России были введены Евросоюзом в 2014 году. Основной причиной называлось присоединение Крыма к России и война в Донбассе. При этом Москва всегда отрицала свою причастность к конфликту на территории Украины.

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