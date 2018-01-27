Американские адвокаты поддержали законопроект 666 о запрете секса с животными

Адвокаты сделали обстоятельные доклады на парламентских слушаниях в штате Висконсин по поводу законопроекта под номером 666, запрещающего зоофилию. Об этом сообщает издание WBAY.

В настоящее время человека нельзя привлечь к ответственности, если сексуальный контакт с животным прошел без видимых травм. Рассматриваемый законопроект предполагает взыскание штрафа за факт зоофилии.

Сторонники законопроекта отметили, что их возмутила история, недавно произошедшая в их штате. 54-летний американец, который массово насиловал лошадей последние 35 лет, смог избежать тюрьмы. Суды признавали факты зоофилии, но считали их незначительными проступками.

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