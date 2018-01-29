Белоруссия решила избавиться от российской зависимости

Замминистра сельского хозяйства Белоруссии Леонид Маринич объявил о планах страны снизить зависимость страны от российского рынка. Об этом он сказал в интервью телеканалу ОНТ.

По словам Маринича, Россия остается для республики основным рынком сбыта, хотя ее доля снижается: «Если раньше мы поставляли в Россию 97 процентов экспорта, то сегодня — 91,4 процента».

Чиновник отметил, что страна намерена продавать больше в другие страны и меньше в Россию. В 2017 году Белоруссия экспортировала продовольствие в 70 стран, что на 15 государств больше, чем годом ранее, сказал Маринич.

Параллельно с расширением географии рынков сбыта Белоруссия наращивает экспорт в стоимостном выражении, по итогам 2017-го он достигнет 5 миллиардов долларов против 4,2 миллиарда долларов годом ранее, утверждает чиновник.

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