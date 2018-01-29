В США вымерла восточная пума

Восточная пума исключена из американского Федерального перечня диких животных, находящихся под угрозой исчезновения, и признана вымершей. Об этом говорится в заявлении Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США.

Уточняется, что, по оценкам зоологов, Puma concolor исчезла еще за несколько десятилетий до включения в список. Ученые сетуют, что еще с 1930-х годов не было обнаружено ни одного представителя данного подвида, ранее обитавшего во всех восточных штатах в различных местах обитания, включая прибрежные болота, горы и леса.

Канада, где также обитал данный представитель кошачьих, пока не представила свою позицию.

В конце декабря 2017 года стало известно, что из Красной книги России исчезли остающиеся под угрозой виды животных, в частности снежный баран и гималайский медведь. Ряд ученых РАН предположили, что это может быть связано с охотничьим лобби.

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