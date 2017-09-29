Русские выхухоли оказались в опасности

Сотни русских выхухолей, занесенных в Красную книгу, оказались в потенциально опасных местах обитания: рядом со строительством высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань. Об этом в пятницу, 29 сентября, заявил РИА Новости главный редактор журнала «Экоград» Игорь Панарин.

«Магистраль проходит вблизи множества региональных заповедников и заказников. В том числе Красная Горка, Желнино-Пушкино-Сейма, пойма Клязьмы в Ильинском лесничестве, а также в Лысковском районе, где расположены знаменитые водно-болотные угодья международного значения», — рассказал эксперт.

Он отметил, что русская выхухоль настолько редкий и исчезающий вид, что особей необходимо отлавливать и переселять в существующие заповедники или рядом с ними, рассказал Панарин. 20 особей выхухоли планируют переселить только во Владимирской области, где пройдет дорога, но этого недостаточно, посетовал эксперт. По его словам, в Нижегородской области, где проложат участок железной дороги, не провели учет животных.

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Строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали начнется в следующем году. По будущей железной дороге в местах миграции животных планируется построить 89 зверопроходов. На пилотный проект выделили более 1,2 триллиона рублей.

Русская выхухоль — реликтовый вид семейства кротовых. В доисторические времена ареал зверя простирался по всей Европе, сейчас ограничивается бассейнами Днепра, Волги, Дона и Урала.