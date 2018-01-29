Умерла самая плодовитая женщина Великобритании

В Великобритании скончалась бабушка-рекордсменка, у которой было более 150 внуков, правнуков и праправнуков. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Маргарет Ховарт (Margaret Howarth) ушла из жизни в возрасте 98 лет в больнице в окружении девяти оставшихся в живых детей, возраст которых ранжируется от 50 до 70 лет. Женщина до своей смерти обходилась без помощи многочисленных потомков.

Ховарт была ярой фанаткой клуба «Манчестер Юнайтед»: вся ее комната была обставлена в цветах команды. Ее любимым времяпрепровождением было смотреть футбол вместе со своими потомками. Женщину хорошо знали в городе: она часто участвовала в турнире по игре в дартс, и к ней обращались для решения споров.

Внучка Ховарт Аманда Микин (Amanda Meekin) призналась, что покойная любила, когда семья собиралась вместе. «Она связала что-нибудь для каждого ребенка, родившегося в семье. Все девочки так и липли к ней, но стоило начаться футбольному матчу, она бежала к парням», — вспоминает она.

31 января состоятся похороны Ховарт, на которые соберутся все родственники женщины: 45 внуков, 84 правнука и 25 праправнуков. У нее было 12 детей, однако один из них скончался в раннем детстве.

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