В Германии грецким орехам разрешили падать на машины граждан. Об этом сообщает немецкая версия портала The Local.

Окружной суд Франкфурта 26 января отклонил иск женщины, пытавшейся отсудить четыре тысячи евро (примерно 280 тысяч рублей) у соседа за ущерб, причиненный ее машине растущим на его участке ореховым деревом. Согласно показаниям истицы, ветви и плоды грецкого ореха упали на ее автомобиль во время сильного ветра в октябре 2013 года, в результате чего на крыше, капоте и корпусе появились вмятины.

По словам ответчика, ветви дерева разрослись на полтора метра на территорию ее двора, со своей же стороны он следил за ними и вовремя подрезал.

В итоге суд решил, что женщина должна предъявлять претензии не соседу, а деревьям. Они же, в свою очередь, не могут нести ответственность за свои действия, так как осеннее падение орехов — это «природный факт». «Единственный способ полностью устранить опасность, которую представляют падающие орехи, — спилить дерево или обернуть его защитной сеткой», — постановил суд.

Оставшейся ни с чем истице придется оплатить судебные издержки. Она может обжаловать решение суда в течение месяца.

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