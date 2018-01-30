Вышел трейлер горнолыжной драмы «Со дна вершины» с Вдовиченковым

Компания «Централ Партнершип» представила первый трейлер спортивной драмы «Со дна вершины» с Владимиром Вдовиченковым. Ролик появился в официальном канале прокатчика на YouTube.

Фильм Тамары Цоцория рассказывает историю 17-летнего лидера юношеской сборной по горным лыжам. После трагедии, случившейся по вине его лучшего друга, спортсмен становится инвалидом, но решает продолжить карьеру.

В «Со дна вершины» сыграли Павел Шевандо, Константин Белошапко, Наталья Бергер, Сергей Никоненко и Сергей Пускепалис, а роль отца главного героя исполнил Владимир Вдовиченков. Картина выйдет в прокат 1 марта.

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