Осужденный за детское порно актер из «Хора» покончил с собой

Актер Марк Саллинг, наиболее известный по роли Ноа Пакермана в сериале «Хор», найден мертвым в Лос-Анджелесе. Его тело обнаружили на дереве на бейсбольном поле. Обстоятельства смерти указывают, что 35-летний мужчина, вероятно, покончил с собой, сообщает во вторник, 30 января, TMZ.

В правоохранительных органах отметили, что труп пробыл на поле довольно долго. Родственники Саллинга сообщили в полицию примерно в 3 часа утра вторника (14:00 мск), заявив, что он пропал.

Официально о причинах смерти пока не говорят, отмечает The Hollywood Reporter. Осенью актер признал себя виновным в хранении детской порнографии. В октябре он заключил соглашение со следствием. У Саллинга нашли более 50 тысяч изображений с детским порно на компьютере и различных накопителях.

Ему должны были вынести приговор 7 марта. Актеру грозило от четырех до семи лет тюрьмы.

Саллинг сыграл Ноа Пакермана во всех шести сезонах «Хора», который транслировался на канале Fox с 2009 по 2015 годы.

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