Суицид актера из «Хора» связали с попыткой уйти от срока за детское порно

Совершивший суицид актер Марк Саллинг, известный по роли Ноа Пакермана в сериале «Хор», должен был отправиться в тюрьму в марте за хранение детской порнографии. Он также обязался выплатить жертвам — детям, фото и видео с которыми обнаружили на его компьютере, — по 50 тысяч долларов, передает TMZ в среду, 31 января.

Саллинг заключил сделку с судом, однако она так и не была завершена — мужчину признали виновным в преступлении, однако меру наказания собирались огласить только 7 марта. Отмечается, что из-за смерти обвиняемого судья не может оштрафовать его в пользу жертв.

О смерти 35-летнего актера стало известно накануне. Родственники заявили в правоохранительные органы, что он пропал. Полицейские обнаружили его тело случайно — во время расследования другого дела они увидели автомобиль Саллинга, пишет Daily Mail. Труп нашли в лесу рядом с бейсбольным полем в Лос-Анджелесе.

Коллеги по сериалу «Хор» почтили память актера в соцсетях, отметив при этом, что трагичная смерть не умаляет его ответственность за ужасное преступление.

Осенью 2017 года Саллинг признал себя виновным в хранении детской порнографии. У него нашли более 50 тысяч изображений с детским порно на компьютере и различных накопителях. Актеру грозило от четырех до семи лет тюрьмы.

Марк Саллинг сыграл Ноа Пакермана во всех шести сезонах «Хора», который транслировался на канале Fox с 2009 по 2015 год.

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