Латвия вслед за Эстонией разозлилась на Украину из-за офшоров

Министерство иностранных дел Латвии вручило временному поверенному в делах Украины Алисе Подоляк официальную ноту из-за внесения этой балтийской страны в список офшорных зон. Об этом рассказал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, сообщает агентство LETA.

Ринкевич потребовал у Украины исключить Латвию из перечня стран-офшоров. Министр отметил, что работа в этом направлении уже ведется.

По его словам, подобная ситуация сложилась из-за неправильной интерпретации Украиной нового налогового законодательства Латвии, в котором предусмотрена нулевая ставка налога на реинвестированную прибыль. «Эту систему нельзя расценивать как безналоговую, так как в Латвии за дивиденды взимаются налоги», — говорится в материале LETA.

Над разрешением ситуации работают послы Латвии и Эстонии на Украине. 25 января премьер-министр Эстонии Юри Ратас позвонил своему украинскому коллеге Владимиру Гройсману с требованием немедленно удалить Таллин из представленного Киевом списка офшорных зон. «Определение Эстонии как налоговой гавани является досадной ошибкой, которую следует незамедлительно исправить. Ни одна другая страна мира не рассматривает Эстонию как офшор. Наша налоговая политика соответствует всем международным требованиям и стандартам, в том числе и законодательству Украины», — говорил Ратас.

В декабре 2017 года Киев включил Эстонию, Латвию, Иран, Кубу, Лаос, Ливан, Мальту, Марокко, Монако, ОАЭ, Сингапур, Грузию и Венгрию в перечень стран, финансовые операции с представителями которых должны подлежать контролю в рамках закона о трансфертном ценообразовании.

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