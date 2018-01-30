Пятеро пострадали при обрушении строительных лесов возле московского метро

Пять человек получили травмы в результате обрушения деревянных конструкций в подземном переходе у станции метро «Улица 1905 года». Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, пострадали пять человек в результате обрушения в подземном переходе, где проводились ремонтные работы», — рассказал собеседник издания.

Как сообщает «Московский комсомолец», все пострадавшие — женщины. Известен возраст трех из них: 23 года, 31 год и 48 лет. Они доставлены в больницу.

По данным Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице, в переходе произошло обрушение деревянных конструкций, работы проводила компания «Гормост». На месте происшествия работают городские службы, выясняются причины и подробности произошедшего.

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