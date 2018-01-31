Перевозки по «единому» билету в Крым возобновятся весной

Компания «Единая транспортная дирекция» (ЕТД) объявила о начале продаж «единых» билетов в Крым и обратно, перевозки начнутся с 30 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дирекции.

Перевозки будут осуществляться с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта. Продажа билетов откроется 31 января.

Как и в 2017 году, по «единому» билету в предстоящий туристический сезон можно будет доехать в семь городов: в Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту.

Впервые новая система доставки пассажиров на полуостров начала действовать 1 мая 2014 года. Перевозчиком по маршруту следования железнодорожным транспортом на участке до Анапы и Краснодара и в обратном направлении выступает Федеральная пассажирская компания.

В июле прошлого года в Крыму заработала туристическая «Карта гостя», благодаря которой туристы могут экономить во время отдыха на полуострове. Тогда глава Севастополя Дмитрий Овсянников отметил, что карта «позволит более успешно и целенаправленно бороться за туриста, сделать так, чтобы посещение Севастополя и Республики Крым было максимально комфортным и познавательным».