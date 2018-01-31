Американка притворилась сестрой-близняшкой и получила обвинение в ее убийстве

Американка хотела притвориться сестрой-близняшкой, чтобы встречаться с ее парнем и, предположительно, убила ее. Об этом суду сообщил молодой человек жертвы, сообщает New York Post.

Федерико Бейли (Federico Bailey), парень погибшей Анастасии Дювал (Anastasia Duval), на заседании рассказал, что после трагедии ее сестра Александрия (Alexandria) начала активно с ним заигрывать. «На следующий день после случившегося она надела одежду Анастасии, — пояснил он. — Когда я увидел ее в платье, то почувствовал себя странно. Анастасия надевала его за несколько дней до смерти».

Александрия проживала вместе со своим парнем, сестрой и ее молодым человеком в штате Гавайи. В день происшествия Бейли и близняшки отправились в поход. По словам мужчины, сестры поссорились из-за того, что Александрия была в него влюблена и присоединилась к паре без приглашения. Они решили отъехать от кемпинга на машине, чтобы выяснить отношения. Это был последний раз, когда Бейли видел возлюбленную живой.

По информации очевидцев, девушки спорили и начали драться, пока автомобиль стоял на обочине. Когда они выехали на дорогу, то продолжили таскать друг друга за волосы. В какой-то момент машина ускорилась, и находившаяся за рулем Александрия направила ее с дороги в обрыв.

В результате аварии Анастасия погибла на месте. Экспертиза показала, что Александрия даже не пыталась затормозить. Сделала ли она это намеренно, выяснить не удалось.

В 2017 году девушку уже судили за убийство близняшки. Тогда был вынесен оправдательный приговор. Однако по запросу присяжных Александрию снова арестовали в январе.

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