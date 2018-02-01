Составлен портрет типичного столичного преступника

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Прокуратура Москвы опубликовала примерные данные о людях, задержанных в столице за различные преступления в прошлом году. Их приводит РИА Новости в четверг, 1 февраля.

Наибольшую часть правонарушений совершают люди в возрасте от 30 до 49 лет. В прошлом году их было выявлено 16 756 человек. Напротив, реже всего в преступных деяниях оказываются замешаны несовершеннолетние подростки — 559 человек.

В двух возрастных группах совершеннолетней молодежи — от 18 до 24 и от 25 до 29 лет — оказалось примерно одинаковое число преступников (6,3 и 6,9 тысячи человек соответственно). Кроме того, за прошлый год было установлено и задержано 2,8 тысячи нарушителей в возрасте от 50 и старше.

По данным прокуратуры, преступления совершаются преимущественно людьми с низким уровнем образования. Так, преступников с дипломом вуза, пойманных в прошлом году, оказалось вчетверо меньше, чем нарушителей, ограничившихся аттестатом зрелости и средним профессиональным образованием.

В надзорном ведомстве также посчитали число преступников среди людей, занимающих руководящие посты, и выяснили, что их на несколько сотен человек больше, чем студентов и учащихся.

В целом за 2017 год общее число выявленных преступников сократилось по всем категориям. С чем это связано в надзорном ведомстве не уточнили.

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