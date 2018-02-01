Обвиняемый предложил судье полюбоваться на его пенис

В Лондоне подсудимый попытался продемонстрировать судье свой пенис. Об этом сообщает издание Metro.

Суд рассматривал апелляцию 45-летнего Сухпала Сингха Сидху (Sukhpal Singh Sidhu), ранее приговоренного к восьми годам тюремного заключения за секс с несовершеннолетней. Мужчина заявил, что невиновен.

По словам Сидху, в 2003 году неудачное обрезание сделало его импотентом. «Тот факт, что я неспособен заниматься сексом, должен быть важным фактором, — сказал он в суде. — Хотите изучить мои шрамы?» «Ни в коем случае, — отказался судья. — Это будет неподобающим подходом или направлением расследования для данного суда».

В 2015 году Сидху признали виновным в трех случаях действий сексуального характера с несовершеннолетним лицом и одном случае подстрекательства несовершенного лица к действиям сексуального характера. Его жертвой была 15-летняя школьница.

В августе 2015-го сообщалось, что японский боксер Икки Кодукай отрезал пенис адвокату.

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