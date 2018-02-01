Прятавший трупы в цветочных горшках серийный убийца попался в Канаде

Полиция Торонто арестовала 66-летнего ландшафтного дизайнера, который, предположительно, убивал людей и прятал части их тел в цветочных горшках и клумбах там, где работал. Об этом сообщает CNN.

66-летнему Брюсу МакАртуру в общей сложности предъявили обвинения в пяти преступлениях. При этом власти считают, что позднее станет известно и о других его жертвах. «Мы уверены, что их больше, но не имеем понятия, насколько больше», — отметил детектив по расследованию убийств Хэнк Идсинга (Hank Idsinga).

Полиция обнаружила более 30 владений, где МакАртур ранее работал, и попросила других его клиентов сообщить о себе. С некоторых территорий уже вывезли горшки с растениями для исследований.

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Первоначально считалось, что все жертвы мужчины были из так называемой Гей-деревни — пригорода, известного своим преимущественно гомосексуальным населением. Однако истории последних двух из известных жертв отличаются от других. «Он охватил весь Торонто. (...) Это серийный убийца — предположительно, серийный убийца. В Торонто никогда такого не было», — заявил Идсинга.

Все жертвы оказались мужчинами в возрасте от 44 до 58 лет. Один из них был объявлен пропавшим без вести в 2012 году, другой в 2015-м, двое в первом полугодии 2017-го. Еще одного мужчину никто не разыскивал, власти считают, что он был убит в период с мая 2016-го по июль 2017-го. Как именно преступник выбирал свои цели, не сообщается.

Суд над МакАртуром начнется 14 февраля.

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