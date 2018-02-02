Школьница ради Слендермена попыталась зарезать девочку и получила 40 лет лечения

Суд приговорил Морган Гейсер (Morgan Geyser), школьницу из американского штата Висконсин, к 40 годам принудительного психиатрического лечения. Об этом сообщает The Independent.

Гейсер признали невиновной в попытке убить одноклассницу в 2014 году по причине недееспособности. Однако обвинение попросило отправить девочку на принудительное лечение, так как она может быть опасна для общества. Следствие выявило, что она страдает шизофренией.

Судья Майкл Борен (Michael Bohren) назначил ей максимальное наказание, которое запросил прокурор. Во время процесса 15-летняя подсудимая раскаялась и сказала, что сожалеет о своем поступке.

Гейсер вместе с подругой Аниссой Вейнер (Anissa Weier) в 2014 году, когда обеим было по 12 лет, заманили одноклассницу Пэйтон Лейтнер (Payton Leutner) в лес, где 19 раз ударили ее ножом. Девочку хотели принести в жертву, чтобы доказать свою преданность Слендермену — вымышленному персонажу, который охотится за детьми. Лейтнер смогла выползти из леса на дорогу и выжила.

В начале процесса в 2015-м судья заявил, что злоумышленницы должны пойти под суд как взрослые, так как подростков по такому обвинению можно приговорить лишь к пяти годам лечения. «Мы не знаем, что может случиться через несколько лет. То, что они совершили, откровенно говоря, чудовищно», — сказал он.

Издание сообщает, что в прошлом году Вейнер также признали невиновной по причине недееспособности и приговорили к 25 годам принудительного лечения.

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