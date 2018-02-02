Утонувшая в США русская актриса оказалась жертвой убийства

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Натали Вуд
Натали Вуд

Полиция Лос-Анджелеса признала смерть актрисы Натали Вуд подозрительной. Об этом в пятницу, 2 февраля, сообщает Associated Press.

В деле Вуд, которая утонула в 1981 году во время плавания на яхте у острова Санта-Каталина в Калифорнии, появились новые свидетели. По данным пресс-службы правоохранительных органов, они «описали события, происходившие на судне в ту ночь, с новой стороны».

Один из свидетелей заявил, что слышал крики и звуки ударов из каюты, в которой актриса находилась со своим мужем Робертом Вагнером. Другие свидетели утверждают, что слышали, как вскоре после этого пара ругалась в другой части корабля.

В полиции уточнили, что Вагнер считается заинтересованным лицом, однако на данный момент для его ареста недостаточно доказательств.

Гибель Вуд считалась несчастным случаем до 2013 года, когда коронер округа Лос-Анджелес изменил официальную причину смерти на «утопление и другие неустановленные факторы». Это произошло после обнаружения свидетельств того, что синяки и ушибы на теле актрисы появились незадолго до смерти.

Натали Вуд, урожденная Захаренко, — дочь русских эмигрантов. Она снималась в таких фильмах, как «Бунтарь без причины» и «Вестсайдская история». Актриса умерла в возрасте 43 лет.

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