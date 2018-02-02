Россиянин за минуту дважды ограбил один и тот же магазин

Видео: CrimYakutia.ru / vk.com

Мужчина в Якутии ограбил один и тот же продуктовый магазин два раза за минуту. Видео происшествия появилось в группе «КримЯкутия» во «ВКонтакте».

Местный житель в состоянии алкогольного опьянения зашел в магазин и с криками начал беспорядочно хватать товары с прилавка. Продавцы не оказывают ему сопротивления, после этого он уходит из магазина. Как только они нажимают тревожную кнопку, грабитель возвращается. Он снова бросается к прилавку, набирает еще больше товаров и сбегает.

По информации паблика, во время ограбления в магазине были одни женщины и, возможно, ребенок. Полиция разыскивает злоумышленника.

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