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«Министра информации» ИГ задержали в Турции

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Турецкая полиция задержала в Анкаре предполагаемого «министра информации» террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Омера Йетека. Об этом в воскресенье, 4 февраля, сообщает агентство Anadolu.

По данным агентства, Йетек отвечал за освещение деятельности ИГ в подконтрольных группировке СМИ. Также он подозревается в причастности к нескольким терактам на территории Турции. Кроме того, отдел разведки и борьбы с терроризмом управления безопасности установил, что Йетек на момент задержания продолжал сотрудничать с ИГ и принимал участие в подготовке новых атак боевиков.

Суд арестовал задержанного.

В середине января силы безопасности Турции задержали в городе Кайсери еще одного из так называемых министров ИГ Тарика Ахмета. Задержанный «министр» отвечал в «Исламском государстве» за сельскохозяйственную сферу. Вместе с ним в результате спецоперации под стражу взяли еще девять боевиков.

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