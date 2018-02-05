Британские спецслужбы отказались от мысли победить хакеров

Британские спецслужбы предотвратили в 2017 году 54 миллиона кибератак. При этом правоохранители признают, что полностью справиться с атаками хакеров не только невозможно, но и незачем. Об этом со ссылкой на доклад Национального центра кибербезопасности (NCSC) пишет Financial Times.

Борьба с кибератаками и ложными сайтами проводилась в рамках программы Great British Firewall. Программа привела к уменьшению объема атак и вредоносного софта в Великобритании на 2 процента с июля 2016 года. За 2017 год были закрыты более 120 тысяч ложных вебсайтов.

По данным NCSC, большая часть атак осуществлялась преступными группировками, целью которых было получение выгоды от продажи личных данных или взлом банковских счетов людей.

Материалы по теме Заплати натурой Реклама не просто опасна. Она доводит до безумия

«Нет необходимости побеждать киберпреступность, и будет нереалистично думать, что мы могли бы это сделать. Но мы действительно хотим сделать это настолько сложным, насколько возможно, это означает сделать деятельность киберпреступников в Великобритании невыгодной и рискованной», — заявил при этом технический директор NCSC Ян Леви.

1 февраля российские IT-компании и государственные органы обсудили современные тренды киберпреступности. По мнению специалистов, объем рынка информационной безопасности к 2020 году составит около 100 миллиардов долларов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!