Названо место концентрации российских маньяков

Российские правоохранительные органы побороли маньяков, орудовавших на улицах, и «задушили уличную преступность против детей». Об этом заявил на ведомственной коллегии председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, передает «Интерфакс» во вторник, 6 февраля.

«Маньяков на улице уже нет, но они переместились в семьи, причем в приемные семьи», — отметил он.

Бастрыкин напомнил, что полтора года назад был внесен закон о декриминализации побоев и СКР выступил против этой инициативы. «Исключили, я так понял, эту тему из уголовного законодательства? Вот, мы уже пожинаем насилие», — добавил глава следственного ведомства.

Теперь, по его словам, следует вернуться к этой теме.

В декабре прошлого года сообщалось, что жительница Серпухова, у которой муж отрубил кисти рук, ранее обращалась в полицию по факту физического насилия и угроз от супруга, но участковый только провел с ним профилактическую беседу по телефону.

В феврале 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Согласно документу, такое деяние, совершенное впервые, будет расцениваться как административное правонарушение. А в случае рецидива — уже как уголовное преступление. Побоями считаются действия причинившие боль, но не повлекшие расстройство здоровья или утрату трудоспособности.

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