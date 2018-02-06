Трамп заподозрил не хлопавших ему демократов в госизмене

Президент США Дональд Трамп обвинил представителей Демократической партии в предательстве и «антиамериканском поведении». Об этом во вторник, 6 февраля, сообщает The Hill.
Поводом для подобного умозаключения американского лидера стало то, что демократы не слишком охотно аплодировали ему во время ежегодного послания Конгрессу. Сам он после выступления хлопал себе в общей сложности шесть минут.
По словам президента, демократам больше хочется, чтобы «у Трампа дела шли плохо, чем у страны — хорошо». «Это очень эгоистично. От них исходил негатив (...). Они вели себя не по-американски. Кто-то сказал госизмена? Ну, не знаю. Почему бы и нет», — заявил он.
Американский лидер добавил, что вполне бы мог назвать такое поведение госизменой. «По крайней мере, они точно не демонстрировали огромной любви к нашей стране», — резюмировал Трамп.
Сенатор-демократ от штата Орегон Джефф Меркли (Jeff Merkley) написал в ответ в своем микроблоге, что право не аплодировать идеям, с которыми вы не согласны, называется первой поправкой к Конституции США. Она, в частности, гарантирует свободу слова, вероисповедания, собраний и обращения народа к правительству с петициями.
Обращение «О положении страны» (State of the Union address) — ежегодное послание президента США Конгрессу, в котором он излагает свою оценку ситуации в стране и описывает предстоящие законодательные инициативы. Послание Трампа в январе продолжалось 80 минут и стало самым длинным за последние 18 лет. Глава государства, в частности, рассказал об изменении иммиграционного законодательства и проектах масштабных инвестиций в инфраструктуру.