Овсянников примет участие в инвестиционном форуме в Сочи

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников примет участие в российском инвестиционном форуме, который пройдет в Сочи в середине февраля. Об этом сообщается на официальном сайте городского правительства в среду, 7 февраля.

В состав севастопольской делегации также войдут заместитель губернатора Илья Пономарев, руководители приоритетных проектов департамента экономического развития Мария Литовко и Петр Даричев. Планируется, что Овсянников примет участие в пленарном заседании «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее» под руководством председателя правительства Дмитрия Медведева.

Делегация Севастополя представит на форуме приоритетные проекты региона, в частности «Гражданское развитие района Балаклавской бухты», «Большая Севастопольская тропа», «Военно-исторический парк на Федюхиных высотах» и другие.

Ранее заместитель председателя правительства Дмитрий Козак отметил, что российский инвестиционный форум является ключевым мероприятием года для презентации инвестиционных возможностей российских регионов и содержательной дискуссии по вопросам регионального развития.

В форуме традиционно принимают участие практически все регионы страны и крупнейшие российские компании, говорится на сайте проекта.