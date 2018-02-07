На воевавшую в Абхазии и Донбассе грузинскую националистку напали в Тбилиси

На грузинскую националистку, участницу вооруженных конфликтов в Абхазии, Южной Осетии и Донбассе Додо Гугешашвили совершено покушение в Тбилиси. Об этом в среду, 7 февраля, сообщает «Интерфакс».

По данным местных СМИ, вооруженные люди напали на Гугешашвили в ее квартире. Она получила ранение, ее сын 1985 года был убит.

Полиция ищет преступников, сообщили в МВД Грузии. Возбуждено уголовное дело по фактам умышленного убийства и попытки умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах.

Материалы по теме Умру за родину. Дорого Российские наемники погибают за границей, а дома им грозит тюрьма

Додо Гугешашвили — полковник запаса, в начале 1990-х годов была заместителем командира националистического военизированного формирования «Мхедриони». Оно принимало активное участие в боевых действиях в Южной Осетии и Абхазии, свержении первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия.

В 1995 году формирование было распущено и объявлено вне закона, командира Джабу Иоселиани приговорили к 11 годам тюрьмы за терроризм и покушение на президента Эдуарда Шеварднадзе.

Также Гугешашвили принимала участие в военном конфликте в Донбассе и обучала там украинских добровольцев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!