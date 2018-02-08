Российские ученые нашли в Антарктиде древнейший на планете лед

Ученым 63-й Российской антарктической экспедиции удалось найти лед, возраст которого превышает 1,3 миллиона лет —предположительно, древнейший на планете. Об этом сообщается на сайте Санкт-Петербургского государственного университета.

Образцы древнего льда были собраны учеными-гляциологами (специалистам по природным льдам) на российской антарктической станции «Восток» в декабре и январе — самых благоприятных месяцах для проведения исследований, когда в Антарктиде наступает лето, и температура воздуха опускается всего до минус 30 градусов. Лед подняли из глубины более 3,5 километра.

Отмечается, что о том, что на «Востоке» есть древний лед, было известно еще с 1998 года: тогда ученые завершили бурение на глубине 3623 метра. Полученный ледяной керн проанализировали в лабораториях России, Франции и США, и оказалось, что возраст льда на глубине 3310 метров составляет 420 тысяч лет. Это помогло сделать ряд интересных открытий: например, впервые была показана тесная связь между концентрацией углекислого газа в атмосфере и температурой воздуха.

Образцы древнего льда, общий вес которых составляет примерно полтонны, будут храниться в морозильной камере на борту судна «Академик Федоров», а затем попадут в лабораторию изменений климата и окружающей среды Арктического и антарктического научно-исследовательского института.