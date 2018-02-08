США намерились достичь небывалой ядерной мощи для любой войны

США в ходе модернизации ядерного потенциала получат в свое расположение мощь, способную сдержать любую атаку на них и их союзников. Об этом, выступая в четверг на базе американских ВВС в японской Иокоте, заявил вице-президент США Майк Пенс, сообщает ТАСС.

«Можете быть уверены в том, что в ходе модернизации ядерного потенциала, мы сделаем свою стратегию более гибкой, и у нас будет такая ядерная мощь, которая сдержит любую стратегическую атаку на нашу нацию, наш народ и наших союзников по всему миру», — сказал Пенс.

6 февраля издание The National Interest заметило, что Вашингтон неверно оценивает возможности Москвы нанести ядерный удар. Увеличение числа зарядов малой мощности у США не гарантирует стране полную защиту. Согласно недавно опубликованной ядерной доктрине США, главными соперниками Соединенных Штатов признаются Россия и Китай.

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