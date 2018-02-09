«ФосАгро» стала дважды победителем всероссийского конкурса РСПП

«ФосАгро» — один из мировых лидеров в производстве фосфорсодержащих удобрений, признана лучшей на Всероссийском конкурсе «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность-2017» сразу в двух номинациях — «За динамичное развитие бизнеса» и «За экологическую ответственность».

Награждение прошло во время форумов и отчетно-выборного съезда Российского Союза промышленников и предпринимателей, в пленарном заседании которого принял участие президент России Владимир Путин. Почетные дипломы вручены генеральному директору ПАО «ФосАгро» Андрею Гурьеву.

Конкурс «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность» проводится Российским союзом промышленников и предпринимателей ежегодно с 1997 года. «ФосАгро» является традиционным участником конкурса и неоднократным его победителем в различных номинациях, а в 2017 году стала первым и пока единственным в истории конкурса обладателем Гран-При.

Андрей Гурьев поблагодарил РСПП за столь высокую оценку, отметив, что «стабильное присутствие «ФосАгро» в числе победителей конкурса — лучший показатель устойчивого развития компании, ее конкурентоспособности, эффективности и социальной ответственности. «Мы последовательно шли к тому, чтобы стать лучшей компанией в своем сегменте глобального рынка. На развитие компании направлено 250 миллиардов рублей и, завершая одну инвестпрограмму, мы не собираемся останавливаться на достигнутом и пожинать плоды. Мы идем вперед, не снижая темпов и уверенно смотрим в будущее», — подчеркнул он.

На протяжении последних лет Группа «ФосАгро» демонстрирует устойчивые темпы роста производства, реализует программы технического перевооружения и модернизации, повышения безопасности труда и улучшения бытовых условий на рабочих местах, вводит в строй новые высокотехнологичные мощности.

В 2017 году компания завершила самую масштабную в своей истории инвестпрограмму общим объемом более 65 миллиардов рублей и построила новые производства аммиака (мощностью 760 тысяч тонн в год), карбамида (мощностью 500 тысяч тонн в год) и высокомощные биолого-химические очистные (БХО) сооружения на площадке череповецкого химического комплекса. В результате компания вышла на первое место в Европе по производству карбамида и минеральных удобрений. Строительство БХО-комплекса было включено Минприроды РФ в перечень мероприятий Года экологии в России. Их пуск позволил замкнуть в единую систему промышленный водооборот череповецкого химического комплекса и исключить попадание стоков в природные водоемы.

В 2017 году «ФосАгро» возглавила список российских компаний с лучшим ростом производительности труда за 5 лет по версии газеты «Ведомости» и вошла в рейтинг 500 лучших работодателей мира по версии международного журнала Forbes.

