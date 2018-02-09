Борца против домогательств обвинили в домогательствах

Калифорнийского депутата Кристину Гарсиа, одну из лидеров движения #MeToo против сексуальных домогательств, обвинили в приставаниях к мужчине. Об этом передает Associated Press.

Даниэль Фиерро, который работал у другого депутата, рассказал, что активистка домогалась его в 2014 году. Но мужчина сообщил об этом только в январе этого года. По словам Фиерро, Гарсиа гладила его по спине, трогала ягодицы и попыталась коснуться промежности.

Он решил рассказать об этом случае из-за откровенности Гарсии в движении #MeToo. «Если человек, возглавляющий обвинение, не заслуживает доверия, то это только дает повод усомниться в достоверности всех этих историй», — сказал Фиерро.

В декабре 2017 года активисты объединения The Silence Breakers («Нарушители тишины»), которые были авторами глобального флешмоба #metoo, получили титул «Человек года» по версии журнала Time. По данным издания, хештег стал популярным по крайней мере в 85 странах мира.

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