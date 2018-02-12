Трех российских легкоатлетов не допустили до международных соревнований

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отклонила заявки на участие в международных соревнованиях 2018 года в нейтральном статусе трех российских спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

IAAF отказала Артему Примаку (тройной прыжок, прыжок в высоту), Тимуру Моргунову (прыжки с шестом) и Константину Шабанову (бег с барьерами). Ассоциация объяснила причину отказа тем, что спортсмены недостаточно времени пробыли в пуле тестирования. Одним из требований для одобрения индивидуальной заявки является нахождение легкоатлета в пуле тестирование в течение 12 месяцев.

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Теперь спортсмены пропустят чемпионат мира в помещении, который пройдет в Бирмингеме с 1 по 4 марта.

В ноябре 2017 года IAAF продлила бессрочную дисквалификацию ВФЛА, которая была наложена на российскую организацию за нарушение антидопинговых правил. На время отстранения российским легкоатлетам, соответствующим критериям IAAF, разрешено выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех атлетов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года.

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