Международная федерация проигнорировала российских легкоатлетов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не вынесла ни одного решения по полученным от российских легкоатлетов индивидуальным заявкам на участие в зарубежных стартах в сезоне 2018 года. Об этом ТАСС рассказала пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.

По словам Юхаревой, российские легкоатлеты подали 60 заявок (32 упрощенные и 28 обычных) в IAAF для допуска к международным стартам, однако организация так и не рассмотрела их. Срок прошлых разрешений для участия в соревнованиях истек 31 декабря 2017 года.

Материалы по теме Поставить на нейтраль Почему российские легкоатлеты потеряли шансы выйти на ЧМ под российским флагом

В числе тех, кто уже отправил заявки в IAAF, чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, победитель ЧМ-2015 в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, обладатель серебряной медали чемпионата мира в Лондоне по прыжкам в высоту Данил Лысенко, олимпийский чемпион-2012 Иван Ухов.

На данный момент представлять Россию на международных стартах может только прыгунья в длину Дарья Клишина.

В ноябре 2017 года IAAF продлила бессрочную дисквалификацию ВФЛА, которая была наложена на российскую организацию за нарушение антидопинговых правил. Из-за этого все спортсмены, кроме Клишиной, пропустили Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!