Обвал американских рынков объяснили эмоциями

Панические распродажи на мировых фондовых рынках объясняются эмоциями трейдеров, считает гендиректор биржи Nasdaq Адена Фридман. Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщает CNBC.

По мнению Фридман, хорошие экономические показатели, которые выпускали американские ведомства в последние несколько недель, создали среди инвесторов всеобщую уверенность в том, что Федеральная резервная система может повысить ставку рефинансирования.

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Напротив, банковский аналитик Дик Бав предположил, что фондовый рынок в США оказался под угрозой из-за развития роботизированных систем биржевых инвестиций. Фридман же указала, что все важные решения на рынке по-прежнему принимают люди, тогда как роботы лишь выполняют поставленные им задачи.

Глава МВФ Кристин Лагард, в свою очередь, заявила, что переживать о падении индексов не стоит. По ее словам, снижение является ожидаемой коррекцией.

На неделе, закончившейся 9 февраля, ключевой американский фондовый индекс Dow Jones обвалился сразу на 5 процентов, тогда как индекс Nasdaq опустился на 5,1 процента. За неделю Dow Jones дважды снижался более чем на 1000 очков в рамках одной сессии. Вслед за американскими снизились и котировки бирж стран Европы и Азии.

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