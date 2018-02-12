Брошенный бульдог потерял всю шерсть от горя и снова зарос ей от любви

Будьдог Лилу лишилась шерсти после того, как ее бросил хозяин, и снова обросла ей, когда попала в новую семью. Историю животного рассказало издание Metro.

Семимесячного щенка бульдога подобрали волонтеры в сентябре 2015 года. У него были заболевания дыхательных органов, а все тело покрывали язвы. Собака пугалась как людей, так и предметов.

A post shared by Lilou The Bulldog (@lilouthebulldog) on Jan 23, 2018 at 5:13pm PST

Бульдога доставили в приют, где начали лечить с помощью ванн и массажа с маслом кокоса. В результате у нее выпала вся шерсть, однако язвы прошли. Лилу становилась все более жизнерадостной с каждым днем, а через некоторое время ее фотографию увидела владелица антикварного магазина Кора Фрейзер (Cora Frazer) и решила забрать собаку себе в январе 2016 года.

Фрейзер утверждает, что за два года у Лилу поменялся характер: она полюбила прогулки, охотно обнимается с хозяйкой и играет с тремя другими ее собаками. Более того, у бульдога отросла шерсть. Тем не менее животное все еще боится незнакомцев и пугается толпы. «Жизнь Лилу очень сильно поменялась. Ее кожа так и останется сверхчувствительной, но в остальном она чувствует себя прекрасно», — отметила хозяйка.

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