Всех голландцев отправят на органы

В Нидерландах всех граждан старше 18 лет внесут в регистр доноров внутренних органов, если они не напишут отказ. Об этом сообщает Deutsche Welle в среду, 14 февраля.

Законопроект о внесении всех совершеннолетних граждан в список добровольцев приняла верхняя палата нидерландского парламента. Отрыв поддерживающих документ сенаторов от его противников оказался небольшим — 38 голосов против 36.

Со вступлением закона в силу всем, кто еще не изъявил желание стать донором, будет направлено два уведомления. В них гражданам предложат отказаться от передачи своих органов государству после смерти. Если адресат не ответит на оба письма, его автоматически внесут в список. Однако написать отказ впоследствии можно будет в любой момент.

Deutsche Welle уточняет, что нехватка донорских органов является многолетней проблемой королевства. Нидерландская радиостанция NOS ранее приводила данные за первую половину 2016 года, когда не дождавшись своей очереди на необходимый орган в больницах умерли 57 пациентов. В 2015-м в регистре доноров была зарегистрирована четверть населения Нидерландов в возрасте от 12 лет, передавал NL Times.

Аналогичные принятому законы действуют в Испании, Бельгии и Франции.

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