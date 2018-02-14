Украинские солдаты станут лучше видеть

США передали Вооруженным силам Украины (ВСУ) 2,5 тысячи приборов ночного видения. Об этом сообщила американский посол в Киеве Мари Йованович, передает «Укринформ».

Суммарная стоимость поставленного оборудования составляет 5,8 миллиона долларов. «Это позволяет гарантировать безопасность украинского народа в ночное время. Вражеские силы не смогут прятаться под покровом ночи», — отметила дипломат.

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По словам начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, благодаря помощи США приборами ночного видения будут обеспечены 10 батальонов украинской армии.

За последние четыре года Киев в рамках международной технической и гуманитарной помощи получил материальные ресурсы на сумму почти 247 миллионов долларов. Так, украинским военным были переданы средства контрбатарейной борьбы, разведывательные беспилотники, армейские автомобили Humvee и внедорожники Toyota Land Cruiser, а также медицинское, вещевое и иное оборудование.

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