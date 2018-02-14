Противоборство человека и пожарного шланга показали в замедленной съемке

Авторы видеоблога The Slow Mo Guys Дэн Грачи (Dan Gruchy) и Гэвин Фри (Gavin Free) сняли видео в замедленной съемке, в котором один из участников дуэта поливает другого из пожарного шланга. Результат они опубликовали на своем канале на YouTube.

На кадрах показано, как ведет себя обеденный столик под напором воды и как быстро можно разогнаться на скейте, если в спину подталкивает мощная струя. Также авторы решили проверить, возможно ли преодолеть силу потока и приблизиться к человеку со шлангом.

За два дня ролик набрал 932 тысячи просмотров.

The Slow Mo Guys — дуэт американцев, которые записывают различные экспериментальные видеоролики с использованием многократного замедления.

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